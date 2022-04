Câți cetățeni ucraineni au intrat până acum în România In data de 15.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 117.214 de persoane, dintre care 7.691 cetateni ucraineni (in scadere cu 23,7% fata de ziua precedenta), informeaza Poliția de Frontiera . Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.258 cetateni ucraineni (in scadere cu 33,4%), iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat 1.358 cetateni ucraineni (scadere cu 16,5%). De la declansarea acestei crize, pana la data de 15.04.2022, ora 24.00, la nivel national, au intrat in Romania 721.951 cetateni ucraineni. In continuare, controlul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

