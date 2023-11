Câți cetăţeni străini ar putea ieși din Gaza, în urma acordului între Israel, Hamas şi Egipt Oficialii americani se asteapta ca cel puțin 5.000 de cetateni straini sa poata fi in cele din urma autorizati sa treaca din Gaza in Egipt, relateaza CNN. Un oficial american de rang inalt a afirmat chiar ca numarul total al celor care vor putea trece din Gaza in Egipt ar putea fi de aproximativ 7.000 […] The post Cați cetateni straini ar putea ieși din Gaza, in urma acordului intre Israel, Hamas si Egipt appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala a averizat ca o escaladare a conflictului dintre Israel și Hamas ar putea duce la o creștere abrupta a prețurilor pentru petrol și alte materii prime. Intr-un raport citat de CNN, Banca Mondiala afirma ca impactul conflictului a fost limitat pana acum: prețurile petrolului au crescut…

- O inregistrare video care arata de fapt soldati americani aterizand in Romania in iunie 2022 la baza de la Mihail Kogalniceanu a fost partajata online si pretinde in mod fals ca arata puscasi marini americani care sosesc in Israel in timpul razboiului dintre Israel si Hamas, in octombrie 2023, a descoperit…

- Tal Haimi, un roman cu dubla cetațenie care traia in Israel, este printre persoanele rapite de teroriștii Hamas, au anunțat autoritațile de la Tel aviv. MAE roman a confirmat ca romanul era pe lista celor disparuți din Israel dupa atacul Hamas din 7 octombrie. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat…

- Publicația Jerusalem Post a facut publica o filmare din data de 7 octombrie, cand membrii organizației Hamas au atacat civilii din Israel. Filmarea ii arata pe teroriști in momentul in care blocheaza drumurile langa Re’im, locul unde a avut loc masacrul asupra participanților la concertul in aer liber.…

- Israelul pregatește inchiderea redacției locale Al Jazeera și acuza postul din Qatar de propaganda pro-Hamas. Oficialii israelieni din domeniul securitații au fost de acord cu Propunerea de inchidere a Al Jazeera, iar experții juridici analizeaza acest aspect, a anunțat guvernul israelian, citat de…

- A growing number of governments are sending aircraft to Israel to airlift their citizens out of the country, after many commercial airlines suspended operations following the surprise attack by Hamas militants over the weekend, according to Bloomberg. Germany’s Foreign Office said late Tuesday that…

- Peste o mie de cadre medicale din Romania si-au exprimat deja disponibilitatea de a merge sa acorde asistenta medicala in Israel, aflat in conflict armat cu gruparea militanta palestiniana Hamas. ”Inscrierile merg foarte rapid. Am avut aceeasi reactie foarte buna si atunci cand a fost cutremurul acela…

- Un roman care avea si cetatenia israeliana a murit in urma atacurilor din Israel. El a servit in Fortele de Aparare ale Israelului. Anuntul a fost facut de catre oficialii Ministerului Afacerilor Externe. Oficialii institutiei au transmis condoleante familiei si au reiterat sprijinul pentru Israel.…