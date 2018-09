Stiri pe aceeasi tema

- Sute de caini inghesuiti in doua curti, care, de foame, ajung sa se manance intre ei. Asta au descoperit autoritatile in urma unui adevarat desant la cateva adaposturi improvizate pe raza comunei buzoiene Cernatesti. Controalele au fost dispuse de Prefectura, dupa ce s-au inmultit plangerile de la vecinii…

- Politia Rutiera a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ca proprietarul placutelor M…PSD a fost sanctionat pentru ca nu respecta legislatia in vigoare, nu din cauza mesajului, in acest fel reprezentantii MAI raspunzand la intrebarea ce ar fi facut daca numerele erau „Bravo PSD”. „Ne referim strict…

- Gimnastul Marian Dragulescu si Corina, sotia sa, au niste suflete foarte mari cand vine vorba de animale. Acestia detin doi catei metis, ambii salvati de Marian, iar Corina are grija saptamanal de zecile de caini de pe un camp din Pantelimon. Despre pasiunea sa pentru animale, Marian povesteste in cadrul…

- Indragita artista Monica Anghel este o foarte mare iubitoare de animale, la fel ca și tatal ei, de altfel. In momentul acesta, Monica are nu mai putin de cinci caini. „Am avut foarte mulți caini, am crescut cu caini. Tata, de cate ori pleca de acasa, avea el un semn cu mana și, de cate ori il facea,…

- Cand am inceput activitatea, acum 13 ani, principala intrebare era "Pe cine cunoasteti la ITM?". Erau putini interesati de instruirea "pe bune" sau de elaborarea unor documente care sa reflecte realitatea din cadrul firmei. De aceea, pe atunci ne luptam cu firmele concurente care…

- Anca Pandrea a fost internata joi seara la Terapie Intensiva dupa ce a fost gasita intr-o balta de sange, in propria curte. O vecina a fost alertata de faptul ca cei doi caini ai ei au ieșit singuri din curte. (Console si accesorii gaming) Anca Pandrea nu-și amintește cum a ajuns la spital. Ulterior,…

- Pretul energiei electrice va scadea, in medie, cu 3,53%, iar punctul de pensie va creste cu 10%, acestea fiind principalele modificari care intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie in economia romaneasca.

- Nu faptul ca am depasit deja cu 6 luni termenul de transpunere a Directivei (UE) 2302/2015 privind drepturile turistilor ne va costa, ci faptul ca persistam in greseala. Astfel, la 1 iulie 2018, adica peste doar 6 zile, cand nu va putea aplica directiva, Romania va risca amenzi de milioane de euro.…