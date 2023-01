Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul stabilea, printr-o hotarare, la finele anului trecut, ca zilele de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023 sa fie zile libere pentru salariații din institutiile si autoritatile publice, avand in vedere ca acestea se situeaza intre zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, conform Codului…

- Dosarul cu șina va deveni istorie dupa ce Camera Deputaților a adoptat cu 241 de voturi legea care interzice instituțiilor publice din Romania sa solicite dosarul cu șina sau orice alt obiect de papetarie, pentru a furniza un serviciu public, potrivit euronews.ro . De asemenea, romanii nu mai sunt obligați…

- In cariera oricarei persoane vine un moment in care aceasta dorește schimbarea locului de munca fie pentru ca se simte deconectata si demotivata de mediul ȋn care activeaza, fie pentru ca, deși se simte bine in cadrul companiei, nivelul salarial nu mai corespunde cerințelor și nevoilor sale. Cuprins:…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, joi, participantilor la cea de-a XI-a editie a "GoTech World", in care arata ca, in Romania, ritmul trecerii la serviciile publice digitale este "inca redus", iar autoritatile publice ar trebui sa faca pasi concreti si rapizi. Fii la curent cu cele…

- Numarul posturilor ocupate in instituțiile și autoritațile publice din Romania era, in septembrie 2022, de 1.255.323, cu 928 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar 63,18% dintre acestea erau in administrația publica centrala, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, consultate…

