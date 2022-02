Stiri pe aceeasi tema

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in decembrie 2021, de 1.262.318, cu 3.508 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar 63,97% dintre acestea in administratia publica centrala, arata datele publicate pe site-ul Ministerului Finantelor. Din totalul celor…

- Spitalul Regional Cluj: statul se va imprumuta cu 305 milioane de euro de la BEI, pentru construirea unitații cu 849 de paturi Romania se va imprumuta cu 305 milioane de euro pentru construirea Spitalului Regional de Urgența Cluj. Ministerul Finanțelor (MF) a publicat proiectul privind aprobarea contractului…

- COMUNICAT DE PRESA Evenimentele din data de 21.12.2021 – Palatul Parlamentului Federația Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din Romania aduce la cunoștința opiniei publice urmatoarele: 1. Ministrul de interne al Romaniei – indiferent de cine este aceasta persoana – nu conduce din punct de vedere…

- Bugetul Romaniei pe anul 2022. Proiectul de buget pe 2022 este gata. Ce instituții primesc mai mulți bani și care mai puțin. A fost luata in calcul doar alocarea bugetara, nu și veniturile proprii ale instituțiilor. Iata de ce sume de bani vor beneficia instituțiile statului: Administrația Prezidențiala…

- "Anul acesta, business-ul de profil va trece de 500 de milioane de lei, pe fondul cresterii numarului persoanelor decedate si urmare a scumpirii semnificative a serviciilor de pompe funebre. Potrivit datelor financiare, comunicate de companii la Ministerul Finantelor, profitul business-ului de pompe…