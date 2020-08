Cati bolnavi de COVID 19 sunt inregistrati in tot judetul Constanta. Date exacte

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 3979 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus. Potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Suceava, la nivelul județului, in ultimele 24 de…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 3966 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 28 persoane…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 6 noi cazuri de infectare cu COVID-19 in Alba, in ultimele 24 de ore. 208 cazuri active la nivelul județului Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, sambata, 1 august 2020, in județul Alba s-au inregistrat 6 cazuri de infectare cu Covid-19.…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineata, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 3718 de persoane declarate vindecate de noul Covid. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 39 persoane diagnosticate…

- Conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 3643 de persoane declarate vindecate. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 7 persoane diagnosticate cu Covid – 19, in același interval de timp…

- Duminica, 12 iulie, ora 9.00, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 3584 persoane declarate vindecate. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate trei persoane diagnosticate cu Covid –…

- La nivelul județului Prahova, in data de 07 iunie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 946 de persoane aflate in izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore, de sub aceasta masura și, implicit, evidența DSP-ului, au ieșit 130 persoane și au intrat alte 40. In carantina…