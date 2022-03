Daniel Sauca Am scapat de dracu` și am putea da de ma-sa. Daca tot avem o mulțime incomensurabila de crize, crizați și crizate, știrea nu ar trebui sa ne mire: „Romania ar putea trece din starea de alerta in stare de criza” (stirileprotv.ro). Adica, nu ar trebui sa ne crizam mai mult decat e cazul: „Este o masura pe care o pregatește Guvernul și pe care ar putea sa o instituie in clipa in care teritoriul, populația, sanatatea sau mediul ar fi amenințate in vreun fel”. Și „desigur ca masura…