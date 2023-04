Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Tavi Clonda a marturisit pe ce suma ar vinde vila in care locuiește alaturi de Gabriela Cristea și fetițele lor. Valoarea casei se ridica la un milion de dolari. Ce suprafața are proprietatea de lux.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se bucura din plin atunci cand primesc un mic ajutor la creșterea celor doua fiice, fie din partea bunicii paterne, fie din partea unor prieteni de familie. Recent, mama lui Tavi a a venit la București și a petrecut o saptamana și jumatate alaturi de ei și de cele doua…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au deschis o noua afacere, iar prezentatoarea de la Antena Stars a facut anunțul pe rețelele de socializare. La scurt timp dupa ce și-a deschis un magazin online cu articole vestimentare, Gabriela Cristea a marturisit ca și-a deschis un studio foto.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ajuns cu fiica lor cea mare, Victoria, la spital. Micuța nu se simțea bine de cateva zile și facea febra incontinuu. Victoria, fiica cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, a facut febra incontinuu de cateva zile, iar parinții ei s-au ingrijorat. Prezentatoarea…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au gandit sa vanda casa și sa iși construiasca alta. Invitata in emisiunea „Xtra Night Show”, prezentatoarea de la Antena Stars a spus de ce vor sa schimbe locuința. Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au construit o casa spectaculoasa in care au investit foarte mulți…

- Gabriela Cristea ”a dat din casa” in ediția din aceasta seara a reality show-ului ”Mamici de pitici cu lipici”, de la Antena Stars. Aflați in vacanța in Tenerife, prezentatoarea TV și soțul ei, Tavi Clonda, au vorbit despre problema pe care o are vedeta, dar și restul familiei.

- Gabriela Cristea s-a lansat in afaceri și și-a deschis doua businessuri in doar cateva luni. Prezentatoarea are un atelier de haine și un studio foto intr-un apartament din Dorobanți. Pe plan profesional, Gabriela Cristea pare ca se descurca foarte bine. Recent, prezentatoarea de la Antena Stars și-a…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost intr-o vacanța, in Tenerife, la inceput de an. Fanii s-au intrebat ce s-a intamplat cu prezentatoarea de a disparut o perioada de pe rețelele de socializare. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au inceput anul cu o vacanța in Tenerife, unde și-au incarcat bateriile…