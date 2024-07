Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din aceasta toamna, romanii vor beneficia de pensii marite, conform recalcularii, cei cu venituri mici urmand sa inregistreze o creștere semnificativa. Legea pensiilor a starnit numeroase intrebari printre beneficiari, mulți dintre aceștia fiind curioși in legatura cu sumele lunare pe care…

- Romanii au cantat și au dansat in timpul meciul cu Slovacia (1-1), dar mai ales cand au savurat calificarea in optimi la Euro. Imagini memorabile in Romerberg, inima Frankfurtului, in succesul unei generații de romani, suporterii celebrand ceea ce le-au oferit fotbaliștii tricolori Hore ca la nunta…

- Stagiul minim de cotizare, in Romania, este de 15 ani atat pentru femei, cat și pentru barbați. Cei care nu au lucrat cel puțin 15 ani vor avea parte de o surpriza neplacuta. Creșterea treptata a varstei de pensionare Pentru a beneficia de pensie, o persoana trebuie sa indeplineasca atat varsta de pensionare,…

- Se apropie ziua libera de „1 Mai muncitoresc”, iar romanii se gandesc deja la traditionalele gratare si la clasicul mic. Oamenii care locuiesc la bloc si planuiau sa incinga focul pe balcon, trebuie sa stie ca risca amenzi foarte mari. Romanii care iubesc gratarele, dar nu vor sa se deplaseze intr-un…

- Vorbim, in primul rand, despre condițiile speciale și eosebite de munca, adica fostele grupe de munca 1. și 2. Romanii care lucreaza in continuare in aceste condiții beneficiaza de aceasta reducere a varstei de pensionare. Aceștia se pot pensiona mai vreme chiar și cu 13 ani sau cu 10 ani. Pensiile…

- Decidenții PNL din conducerea Ministerului Educației au elaborat Strategia Naționala de Educație Financiara (SNEF) 2024-2030, un act de o importanța esențiala pentru evoluția armonioasa a viitoarelor generații. Scopul Strategiei Naționale de Educație Financiara este deosebit de important și necesar…

- Legea Pensiilor 2024 vine cu noi reguli de la data de 1 septembrie. Vestea proasta pentru unii romani este ca un tip de pensie va disparea. Cu siguranta, stim ca se vor pastra urmatoarele „remuneratii” pentru seniori: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia de invaliditate și pensia…

- Romanii cu venituri modeste pot beneficia de un sprijin financiar pentru masa de Paște. Persoanele sau familiile interesate pot inainta o solicitare pana la data de 10 aprilie 2024, la sediul Direcției Publice de Protecție Sociala. Tichetele sociale au o valoare de 125 de lei.