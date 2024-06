Câți bani vor primi profesorii supraveghetori la Evaluarea Națională și Bacalaureat BANI… Profesorii implicați anul acesta in examenele naționale vor primi mai mulți bani. Spre exemplu, daca in 2023 un cadru didactic primea 12 lei pentru corectarea unei lucrari la Evaluarea Naționala, acum va primi cu 6 lei mai mult, adica 18 lei. La Bacalaureat, valoarea a crescut de la 18 la 25 lei. Un profesor […] Articolul Cați bani vor primi profesorii supraveghetori la Evaluarea Naționala și Bacalaureat apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

