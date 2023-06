Stiri pe aceeasi tema

- "Adoptam, in urmatoarea sedinta de Guvern, o Hotarare in vederea stabilirii sumelor de bani care vor fi acordate drept despagubiri familiilor ale caror locuinte au fost afectate de calamitati. Hotararea se va aplica in primul rand locuitorilor din comuna Grecesti, judetul Dolj, afectati de inundatii…

- Informația momentului pentru pensionari! Un acord semnat joi, 23 martie, de catre ministrul Muncii, Marius Budai, modifica regulamentul privind acordarea pensiilor. Afla in randurile de mai jos cine sunt romanii care vor avea drept la pensie in premiera. Se anunța schimbari fundamentale. Romanii care…