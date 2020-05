Câți bani vor da românii pe măști. „Mă voi bate ca acest preț să fie în jurul…” „Ma preocupa ca din 15 mai, odata cu ridicarea starii de urgența, și cu impunerea obligativitații purtarii maștii in spațiile inchise in Romania, sa se gaseasca maști de protecție in rețelele de retail sau farmacii, unde pot fi cumparate foarte ușor și sa aiba un preț rezonabil. Ma voi bate ca acest preț sa fie in jurul valorii de 2 lei – 2.20, 2.50, dar sa fie cu 2 in fața. Nu mai vreau ca romanii sa iși cumpere cu 4 sau 5 lei, 6 lei cum se mai gasesc in acest moment in anumite locații. Asta a fost una din problemele importante discutate la intalnirea de ieri de la Cotroceni. Asigur romanii ca… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

- Se inființeaza Registrul Național al Producatorilor de echipamente medicale necesare combaterii COVID-19. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri lanseaza aplicația ”Registrul Național al Producatorilor” de echipamente, dispozitive medicale și nemedicale, materiale de necesitate destinate…

- Inainte de izbucnirea epidemiei de SARS COV2 maștile se vindeau in farmacii la prețuri extrem de mici, apoi totul s-a schimbat. O cutie cu 50 de bucați a ajuns sa coste și 300 de lei. Dupa care cu greu se mai gaseau.