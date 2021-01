Câți bani va primi personalul medical implicat în vaccinarea anti-COVID Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de vineri, Ordonanța de Urgența privind unele masuri pentru recrutarea și plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID 19 și stabilirea unor masuri in domeniul sanatații. Actul normativ stabilește mai multe masuri pentru recrutarea și plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID 19 care desfașoara […] Articolul Cați bani va primi personalul medical implicat in vaccinarea anti-COVID a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta astazi, la Guvernul Romaniei. Guvernul a adoptat OUG privind recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID 19.Actele normative adoptate in sedinta de Guvern din data de 15 ianuarie 2021, sunt urmatoarele: I. ORDONANTE DE URGENTA1. ORDONANTA DE URGENTA privind…

- Guvernul va avea vineri sedinta in sistem online, incepand cu ora 14.00. Premierul Florin Citu a anuntat ca vor fi adoptate mai multe acte normative privind vaccinarea. „Vorbim de ordonanta de urgenta a Guvernului privind unele masuri de recrutare sau plata personalului implicat in procesul de vaccinare,…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 a personalului MAI aflat in linia intai incepe vineri, la ora 13.00, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgența „Prof. dr. Dimitrie Gerota” din Capitala. „Maine, 15 ianuarie 2021, incepand cu ora 13.00, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului…

- Bogdan Ivan, deputatul PSD Bistrița-Nasaud, alaturi de ceilalți parlamentari PSD din județ, va depune saptamana viitoare un memoriu la Guvernul Romaniei (un „Guvern de speakeri motivaționali”) și la Ministerul Sanatații. Va solicita, prin intermediul acestuia, respectarea legii și a drepturilor personalului…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat vineri seara ca va fi adoptata o ordonanta de urgenta ce prevede plata personalului medical implicat in vaccinarea impotriva COVID-19."Sunt doua lucruri esentiale pe care le adreseaza o ordonanta de urgenta care a fost in prima lectura in ultima sedinta…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat vineri seara ca va fi adoptata o ordonanta de urgenta ce prevede plata personalului medical implicat in vaccinarea impotriva COVID-19. ‘Sunt doua lucruri esentiale pe care le adreseaza o ordonanta de urgenta care a fost in prima lectura in ultima sedinta…

- Guvernul a aprobat doua acte normative, potrivit carora, pe perioada starii de alerta, personalul din unitațile sanitare și serviciile de ambulanța beneficiaza de sporuri pentru condiții de munca deosebit de periculoase. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatații, este vorba despre Hotararea…

- Este vorba despre Ordonanta de Urgenta privind unele masuri in domeniul asistentei medicale pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, promulgata zilele trecute de catre Guvernul Romaniei. Conform acesteia, voluntarii vor beneficia de o indemnizatie de 2.500 de lei pe luna pentru…