- Echipa naționala de fotbal s-a intors acasa, noaptea trecuta, dupa performanțele obținute la Campionatul European de Fotbal din Germania. „Mulțumim, Germania! Hai, Romania!”, este mesajul transmis pe pagina de Facebook „Echipa naționala de fotbal a Romaniei”.

- Tricolorii s-au intors acasa, noaptea trecuta, dupa performanțele obținute la Campionatul European de Fotbal din Germania.Chiar daca naționala a fost eliminata de echipa țarilor de Jos, atitudinea pe...

- Performanța uriașa pentru Romania! Echipa Naționala de Fotbal a Romaniei s-a calificat in optimile Euro 2024! Deși meciul contra Slovacia s-a terminat cu scorul de 1-1, iata ca reușitele tricolorilor le-au asigurat succesul la Campionatul European de Fotbal!

- Echipa Naționala a Romaniei joaca in aceasta seara, de la ora 22.00, la Koln, in etapa a doua din faza grupelor la Campionatul European de Fotbal din Germania. Dupa o victorie entuziasmanta in prima etapa, 3-0 cu Ucraina, atmosfera in randul suporterilor romani se apropie de entuziasmul din jurul generației…

- Nationala de fotbal a Romaniei a debutat cu o victorie superba la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, pe Football Arena din Munchen, in Grupa E. Romania a deschis scorul prin Nicolae Stanciu, cu un sut la vinclu de la 18 metri (29), dupa o degajare…

- Edi Iordanescu, selecționerul care va conduce naționala Romaniei la EURO 2024, a facut declarații despre ce va face dupa ce iși va incheia contractul cu Federația Romana de Fotbal, pentru o publicație portugheza. Romania se afla in fața ultimelor doua partide de verificare, cu Bulgaria și Liechtenstein,…

- Sportivii de la Koryo Karate Club, din al carui lot competitional se numara și dambovițeni, au reprezentat Romania la Campionatul European de Karate Shito-Ryu “10th Shito Ryu Karate & Kobudo Bo Championships” și au obținut 7 medalii de Aur, 6 Medalii de Argint și 4 Medalii de Bronz. Campionatul a avut…

- Publicul va cheltui mult in timpul EURO 2024, dar va economisi in urmatoarele luni. Campionatul European de Fotbal organizat in Germania este unul dintre cele doua evenimente sportive de top cu potențial economic major, care vor avea loc in aceasta vara in Europa, deschizand „drumul” inainte de Olimpiada…