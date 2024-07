Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac i-a oferit un dar impresionant lui David Popovici la scurt timp dupa ce a caștigat medalia de aur la proba de 200 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris, intrand astfel in istorie. Anunțul a fost facut de Alexandru Ion Țiriac, fiul afaceristului roman. Fundația Țiriac va recompensa…

- David Popovici, in varsta de doar 19 ani, a reușit performanța de a cuceri medalia de aur in proba 200 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Presa internaționala a avut doar cuvinte de lauda la adresa campionului roman. David Popovici, poreclit „Skinny Legend” Jurnaliștii de la site-ul…

- David Popovici pune Romania pe harta dupa caștigul sau de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, acolo unde a reușit sa obțina medalia de aur. Unul dintre cei mai mari rivali ai romanului este Matt Richards. Matt Richards, reacție dupa ce David Popovici a caștigat aurul Britanicul a inceput proba ca…

- David Popovici a reprezentat cu mandrie Romania la Jocurile Olimpice de la Paris! Tanarul inotator a caștigat aurul, reușind sa scrie istorie! Ce suma impresionanta va primi dupa aceasta victorie. Premiul este unul uriaș!

- David are acum set complet. Dupa aurul mondial și aurul european, a caștigat aceeași medalie și la Jocurile Olimpice, in proba de 200 de metri, dupa o cursa incredibil de echilibrata, cu primii trei oameni desparțiți de mai puțin de o zecime. The post PARIS 2024 | PARIS 2024 | David Popovici a caștigat…

- David Popovici a facut declarații dupa ce a caștigat, luni seara, medalia de aur la proba de 200 metri liber de la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.„E un vis implinit. Ma bucur foarte tare. Sper sa nu incep sa plang. Ma bucur ca acum cinci minute am scris istorie", a declarat Popovici la finalul cursei…

- David Popovici spune ca medalia de aur cucerita la proba de 200 m liber de la Jocurile Olimpice de la Paris este „o realizare imensa”. El adauga insa ca este „un baiat obișnuit care inoata repede”, potrivit Digi Sport.

- David Popovici a caștigat medalia de aur la proba de 200 de metri liber, la Jocurile Olimpice de la Paris.Romanul a caștigat medalia de aur dupa o cursa formidabila, avand o distanța de 2 milisecunda fața de locul secundPerformanța sa remarcabila consolideaza statutul sau de