Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost, in 2019, țara din UE in care au intrat cei mai mulți bani trimiși de lucratorii migranți. Ce sume au trimis acasa romanii plecați in strainatate Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tari din afara blocului comunitar s-au ridicat la 33,2 miliarde de euro in 2019, in crestere…

- Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tari din afara Uniunii Europene, denumite transferuri personale, s-au ridicat la 33,2 miliarde de euro in 2019, in crestere comparativ cu 30,8 miliarde de euro in anul anterior, in timp ce intrarile in UE au totalizat 13 miliarde de euro, pe plus…

- Franta, Spania, Germania, Portugalia, Polonia si Romania au fost anul trecut principalii producatori de dovleac si tartacuta din Uniunea Europeana, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica, potrivit Agerpres.In 2019, aproximativ 25.000 de hectare din Uniunea Europeana…

- Rata somajului s-a mentinut in septembrie la 8,3% in zona euro si la 7,5% in Uniunea Europeana, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In randul celor 27 de state membre ale UE, in septembrie, cele mai scazute rate ale somajului s-au inregistrat in Cehia (2,8%),…

- Anul trecut, Franta, Spania, Germania, Portugalia, Polonia si Romania au fost principalii producatori de dovleac si tartacuta din Uniunea Europeana, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), cu ocazia celebrarii Halloween-ului, potrivit Agerpres. Aproximativ 25.000…

- Franta, Spania, Germania, Portugalia, Polonia si Romania au fost anul trecut principalii producatori de dovleac si tartacuta din Uniunea Europeana, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), cu ocazia celebrarii Halloween-ului, potrivit AGERPRES.In 2019, aproximativ…

- Franta, Spania, Germania, Portugalia, Polonia si Romania au fost anul trecut principalii producatori de dovleac si tartacuta din Uniunea Europeana, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), cu ocazia celebrarii Halloween-ului. In 2019, aproximativ 25.000…

- Romania este tara europeana care a inregistrat cele mai multe decese cauzate de COVID-19 la fiecare 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile, potrivit datelor actualizate duminica de Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC).TOPUL la rata deceselor provocate de COVID-19 la…