- Targurile de Craciun 2023 sunt la mare moda in Romania. Mai ales in Bucuresti, unde exista trei astfel de evenimente. Oamenii au vizitat in numar ridicat aceste targuri, in ultimele zile, si au sesizat ca preturile sunt foarte ridicate. Targurile se tin in Piața Constituției, al doilea in Parcul Drumul…

- Primul targ de Craciun din București s-a deschis in Drumul Taberei, acolo unde bucureștenii s-au strans zilele acestea sa se bucure de sarbatoare! Prețurile nu sunt insa mici, iar cei care vor sa-și cumpere un vin fiert trebuie sa scoata mai mulți bani din buzunar fața de anul trecut.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, i-a primit, miercuri, pe trei dintre elevii care au obtinut medalii la Olimpiada Internationala de Matematica din Japonia si anunta ca ei vor aprinde luminile din Targul de Craciun si iluminatul festiv de sarbatori.”Andrei Chirita, David Anghel si Pavel…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca marți seara au fost facute probele de lumini in Piața Constituției, unde targul de Craciun se va deschide oficial joi de la ora 16:00. Luminile vor fi aprinse in oraș joi de la ora 18:00 iar intrarea la targ va fi libera.

- Perioada sarbatorilor de iarna deschide noi oportunitati de lucru pentru cei care isi cauta o activitate part-time sau full-time, iar cele mai multe joburi specifice acestui sezon vin din partea organizatorilor de targuri de Craciun si a comerciantilor participanti, care isi cauta personal specializat…

- Targul de Craciun de la Craiova și-a deschis porțile la sfarșitul saptamanii trecute, mai exact vineri, 17 noiembrie 2023. Romanii se pot bucura de atmosfera feerica intr-un cadru cu totul deosebit. Tot aici pot sa și guste din preparatele preferate. Prețul unui pahar de vin fiert este mai mic decat…

- Targurile de Craciun nu sunt interzise prin noua ordonanta de urgenta care prevede reducerea cheltuielilor bugetare. Afirmația a fost facuta de premierul Marcel Ciolacu, in contextul in care, in ultimele zile, au aparut informații conform carora organizarea de catre primarii și consilii județene a evenimentelor…

- Aflat sambata la targul agricol INDAGRA, Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, a declarat ca targurile de Craciun din țara nu vor fi interzise. Premierul Marcel Ciolacu susține ca targurile de Craciun din țara pot sa „aduca venituri” bugetelor locale.„Haideți sa lamurim: Eu sunt curios daca targul…