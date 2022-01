Stiri pe aceeasi tema

- La doar 31 de ani, Ilona Brezoianu este una dintre cele mai cunoscute actrițe de teatru și film de la noi. Mai nou și prezentatoare de televiziune, carismatica artista și-a caștigat respectul colegilor din branșa și datorita puterii sale de munca. A avut perioade cand a jucat și in 12 piese consecutive…

- Avram Iancu a venit la Prețul cel bun. Concurentul a surprins publicul cu numele sau istoric, dar și cu povestea pe care o are. Acesta a dezvaluit ca este pasionat de carți și inot, motiv pentru care a inotat toata Dunarea in 89 de zile, fara pauza.

- Alexandru Rafila, medic microbiolog, fost șef al Laboratorului de microbiologie al Institutului Matei Balș, membru și deputat PSD, va fi ministrul Sanatații in noul Guvern. Alexandru Rafila este membru PSD din anul 2020, insa a mai fost, potrivit propriului CV, membru PSD și in perioada 2010 – 2013,…

- Solista de la Arad cu poveste de telenovela isi continua cariera de solista si pregateste multe surprize fanilor ei, Insa trebuie sa stiti ca Elena Unc se imparte intre muzica, actorie si profesorat, caci le preda copiilor muzica. Cand nu preda si canta, Elena joaca in “Ultimul Baranov”. Am stat de…

- La o saptamana dupa ce jucatoarea de tenis Shuai Peng, in varsta de 35 de ani, a vorbit despre faptul ca a fost violata de fostul vicepremier chinez Zhang Gaoli, in varsta de 75 de ani, sportiva pare sa fi disparut, informeaza leprogres.fr.

- Crima din Arad a ingrozit o țara intreaga, dupa ce trupul neinsuflețit al unei fetițe de cinci ani a fost gasit incendiat și tranșat langa un cimitir. Dupa mai multe ore de audieri ale criminalului, acesta le-a povestit oamenilor legii tot ce s-a intamplat in acea zi fatidica. Uciderea Antoniei, recunoscuta…

- Tania Popa, in varsta de 48 de ani, este una dintre cele mai apreciate actrițe. S-a mutat in Romania in urma cu 17 ani, din Republica Moldova, este casatorita și are un baiat. Caștigatoarea „Ferma vedetelor” in 2018 a scos la iveala amanunte mai puțin știute din viața ei personala. Daca majoritatea…