- Surse din randul administratorilor de pensii private spun ca Guvernul pregatește o OUG prin care va stabili o contribuție zero pentru Pilonul II. Astfel, ceea ce romanii platesc acum, respectiv 3,75%, se vor duce la bugetul de stat pentru pensii, informație confirmata și de surse guvernamentale. Dupa…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 42,53 miliarde de lei, la 31 martie 2018, in crestere cu 25,22% fata de nivelul de la 31 martie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 25,95 miliarde de lei, respectiv 61,03%. Pe locul doi de afla actiunile, cu 8,65 miliarde de lei (20,35%). Depozitele bancare se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 3,54 miliarde de lei, respectiv 8,33% din…

