- Spre deosebire de anii precedenți, cand nu exista vacanța sa nu și-o petreaca in Brazilia – nu cu Bombonica, nevasta-sa, ca atunci n-ar mai fi fost vacanța, ci cu prospatura de 20 de anișori – Liviu Dragnea a preferat anul asta sa mearga pe Litoral. Și, cum el are o spaima atavica de elicopter (daca-l…

- Parca mai mult decat in alti ani, a fost inghesuiala mare la malul Marii Negre, in special la Mamaia, unde marile cluburi s-au intrecut in a-i avea la butoane pe cei mai tari DJ. Uite ce vedete s-au amestecat printre turistii veniti sa petreaca pana in zori.

- A fost ultima noapte de distracție în cluburile din Mamaia. Nu au contat banii când a venit vorba despre îmbracamintea pe care au purtat-o petrecareții și, cu atât mai puțin, când a venit nota de plata în cluburi. Șampania de mii de euro a curs în valuri,…

- O șampanie de 100.000 de euro – suna incredibil, insa aceasta șampanie extrem de scumpa se poate cumpara dintr-un club de fițe din nordul stațiunii Mamaia. LIBERTATEA TRANSMITE LIVE DE PE PLAJA DIN MAMAIA. URMARITI AICI TRANSMISIA Minivacanța de 1 mai in stațiunea Mamaia poate sa coste cat o vacanța…

- Cluburile din Mamaia, pline ochi în prima noapte de distracție. Mii de petrecareți au dat navala în cea mai scumpa stațiune de pe litoral, dar și cea mai cautata. Au dansat toata noaptea și au cheltuit în neștire.

- Banca Transilvania a scos la licitatie aeronava de lux marca Hawker 900 XP a omului de afaceri Ioan Niculae, deoarece actionarul Interagro are o datorie in valoare de peste 5 milioane de dolari la banca, informeaza Ziarul Financiar.Licitatia va incepe de la suma de 5.171.000 de dolari, insa…

- Un urs a intrat in ultimele patru nopti in sase case de vacanta din satul Liban, judetul Harghita, iar oamenii au depus plangeri la Primarie, care apoi a formulat o cerere la Ministerul Mediului pentru recoltarea acestui exemplar, transmite corespondentul MEDIAFAX.