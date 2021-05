Câți bani putem să retragem de la bancomat într-o zi Principalul motiv pentru care bancile impun o limita pentru sumele maxime ce pot fi retrase de la ATM este acela de a mentine la un nivel cat mai scazut pierderile rezultate din urma fraudelor bancare de tipul clonarii de carduri. Plafoanele maxime pentru retragerile zilnice mai sunt utile si pentru a mentine la un nivel cat mai redus scurgerile de numerar din banca, dar si pentru incurajarea platilor cu cardul la comercianti, prin utilizarea POS-ului. Limitele de retragere de la bancomat ale primelor zece banci din Romania dupa active: La Banca Transilvania, limita maxima de retragere este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

