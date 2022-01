Cați bani produce, de fapt, Ștefania, iubita lui Speak, din Youtube in 2022 se intreaba foarte persoane in condițiile in care tanara nu a mai fost chiar atat de activa pe YouTube. Potrivit datelor oferite de socialblade.com , in 2022, Ștefania incaseaza lunar din YouTube intre $1.5K – $24.5K. Pe de alta parte, anual, aceasta ar putea incasa $18.4K – $294.1K Cați bani produce, de fapt, Ștefania, iubita lui Speak, din Youtube in 2022 Sumele variaza in funcție de numarul de clipuri video postate, dar și in funcție de vizualizarile pe care le face pe YouTube, la care se mai adauga numarul de abonați.…