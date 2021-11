Câți bani primește România în cazul calificării la Campionatul Mondial de fotbal Romania are șanse sa se califice pentru prima data la un Campionat Mondial de fotbal dupa 24 de ani. Asta daca invinge Islanda și Liechtenstein și trece și de meciurile de baraj. In cazurile in care ne calificam la turneul final din Qatar, Federația Romana de fotbal incaseaza o suma frumușica de la FIFA. Mai exact, FRF primește nu mai puțin de 12 milioane de euro, 2 milioane pentru pregatirea Campionatului Mondial de fotbal și alte 10 milioane pentru calificarea in Qatar. Romania joaca cu Islanda și Liechtenstein pentru obținerea locului doi in grupa, poziție ce duce la meciurile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

