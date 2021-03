Câți bani primește România de la Comisia Europeană pentru sprijinirea măsurilor anti-Covid-19 Comisia Europeana (CE) ofera un pachet de sprijin financiar de aproape 530 de milioane de euro pentru 20 țari. Printre acestea se numara și Romania. Sprijinul financiar suplimentar va fi acordat pentru 17 state membre și trei state in curs de aderare: Austria, Belgia, Croația, Cehia, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Portugalia, Romania, Spania, Albania, Muntenegru și Serbia. Banii sunt acordați pentru sprijinirea cheltuielilor publice care se fac pentru achiziția de echipamentele medicale și individuale de protecție. „Fondul de solidaritate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

