Câți bani primește polițistul Marian Godină pentru concediul de creștere a copilului Faimosul polițist Marian Godina a devenit tata pentru prima oara anul trecut și a ales sa fie el cel care intra in concediul de creștere a copilului. Cat caștiga polițistul Marian Godina aflat in concediu de paternitate. „Ne aflam la inceputurile acestei mode pentru ca sunt din ce in ce mai mulți barbați care aleg sa intre ei in acest tip de concediu in locul mamei. Nu sunt nici pe departe primul polițist care intra in concediu de creștere a copilului, mai am colegi mulți care au facut asta, chiar cu ani in urma. Nu e greu deloc și in momentul de fața imi traiesc viața la maximum și probabil cele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

