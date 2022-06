Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a obtinut aurul la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, atat in proba de 100 de metri liber, cat si in cea de 200 de metri liber.Conform normelor in vigoare, Ministerul Sportului ii va acorda cite 56.000 de lei pentru fiecare medalie, ceea ce inseamna 112.000 lei,…

- David Popovici a impresionat o lume intreaga cu performanțele sale, iar la sosirea in țara va fi recompensat de catre statul roman. Ministerul Tineretului și Sportului ii va oferi un premiu de 22.000 de euro, dar la aceasta suma s-ar putea adauga alte premii din partea clubului Dinamo sau din partea…

- David Popovici a caștigat medalia de aur și in proba de 100 metri liber de la Mondialul de natație. Astfel, fenomenalul David Popovici a caștigat finala probei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta, devenind campion mondial cu timpul de 47.58 secunde, ceea ce reprezinta…

- Seful statului si premierul Romaniei au reactionat repede dupa victoria lui David Popovici si in proba de 100 de metri liber de la Campionatul Mondial de Natatie din Budapesta, fiind transmise mesaje de felicitare pentru sportivul care a reusit o performanta unica pentru tara noastra.

- David Popovici inoata miercuri seara pentru o noua medalie la Campionatul Mondial. Finala la 100 metri liber incepe la ora 19:22 si este difuzata de TVR. David Popovici s-a clasat pe primul loc, marti, in semifinala cu nou record mondial de juniori: 47.13 secunde. El a stabilit cel mai bun timp din…

- Campion mondial la 200 metri, David Popovici evolueaza astazi pentru o noua medalie la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, in proba de 100 metri liber. Popovici s-a calificat in finala fara probleme, cu timpul de 47.13, record mondial la juniori. Finala la 100 metri este programata miercuri,…

- David Popovici doboara record dupa record la Campionatul Mondial de la Budapesta și s-a calificat marți in finala probei de 100 m liber (poate obține a doua medalie de aur, dupa cea de la 200 m liber). Sportivul in varsta de doar 17 ani da dovada de o maturitate ieșita din comun și impresioneaza și…