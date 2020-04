Stiri pe aceeasi tema

- Cați bani primesc proprietarii de mașini Volkswagen din Germania, implicate in scandalul Dieselgate. In total, gigantul auto va plati 620 mil. euro Grupul Volkswagen a anuntat ca a incheiat acorduri cu 200.000 din cei 260.000 de reclamanti care au luat parte la primul proces colectiv din Germania, legat…

- Volkswagen va opri productia modelelor alimentate cu gaze naturale, din cauza cererii limitate, a afirmat luni seful departamentului dezvoltare al VW, Frank Welsch, transmite DPA. "Nu vor exista succesori ai acestor masini. Nu a crescut acceptarea pietei. Sunt putine perspective de schimbare", a declarat…

- Procurorii din Germania au efectuat perchezitii la sediile Porsche, in cadrul celei mai recente investigatii legate de manipularea emisiilor (Dieselgate), a anuntat vineri publicatia Der Spiegel, transmite Reuters.

- Volkswagen AG si Federatia Asociatiilor de Consumatori din Germania (VZBV) au ajuns la un acord cuprinzator in primul proces colectiv din Germania, in care grupul auto este acuzat de manipularea emisiilor (Dieselgate), a anuntat vineri Tribunalul din Brunswick, transmit DPA, Reuters si Bloomberg.…

- Volkswagen AG va amana din nou decizia privind construirea in Turcia a noii sale fabrici multibrand, evaluata la 1,3 miliarde de euro (1,4 miliarde de dolari), au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. VW a amanat decizia finala privind construirea unei fabrici…

- Numarul autoturismelor inmatriculate in Romania, in ianuarie, s-a ridicat la 47.244 de exemplare, in scadere cu 5,66% fata de aceeasi luna din 2018, din acest total 12.489 fiind unitati noi, mai putine cu 10,49% raportat la perioada de referinta, se arata in statistica Directiei Regim Permise de Conducere…