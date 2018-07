Cati bani primesc de la stat firmele care angajeaza someri, persoane cu handicap sau tineri absolventi

Ordonanta de urgenta care prevede majorarea subventiilor pentru angajarea de someri, persoane cu handicap sau tineri absolventi a fost publicata in Monitorul Oficial, astfel ca a intrat in vigoare.



Potrivit actului normativ, somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca de cel putin 30 de zile, care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 3 luni, ulterior datei inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, beneficiaza de o prima de activare in valoare de 1.000 lei, neimpozabila.



