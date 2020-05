Stiri pe aceeasi tema

- Programul pentru angajarea tinerilor in agricultura beneficiaza in acest an de un milion de lei, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). "In sedinta Guvernului din data de 30 aprilie 2020 a fost aprobata o Hotarare ce completeaza art. 4 din Normele metodologice…

- Ministerul Agriculturii a anunțat ca a publicat, pe data de 20 martie 2020, pe site-ul sau oficial, ajutoarele care le vor fi acordate apicultorilor in perioada 2020-2022. Proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea Programului Național Apicol se afla in consultare publica timp de 10 zile. Potrivit…

- Ministerul Agriculturii a anunțat ca pentru acest an, in cadrul Programului de stimulare a angajarii tinerilor in agricultura, acvacultura și industria alimentara, se aloca suma de un milion de lei. Proiectul de hotarare de Guvern a fost publicat pe site-ul oficial al MADR. Potrivit proiectului de act…

- Apicultorii ar putea primi in urmatorii trei ani 150,62 milioane lei prin Programul national apicol pentru perioada 2020-2022, din care in acest an 50,2 milioane lei, potrivit unui proiect de Hotarare pus in dezbatere publica de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, potrivit news.ro.”Valoarea…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat ca activitatea fermierilor din sectoarele vegetal, zootehnic, apicol, industrie alimentara trebuie continuata in contextul masurilor prevazute de Ordonanta Militara a ministrului Afacerilor Interne privind masurile de prevenire a Covid-19,…

- APIA Teleorman suspenda pana pe 4 mai vizarea carnetelor de rentier agricol in Eveniment / on 12/03/2020 at 12:27 / Pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu noul coronavirus, APIA Teleorman anunta fermierii ca activitatea de vizare a carnetelor de rentieri agricoli a fost suspendata. Ministerul…

- Fermierii ar putea primi un sprijin financiar de 54,04 milioane lei in acest an, potrivit unui proiect de Hotarare pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, publicat in dezbatere de Ministerul Agriculturii…

