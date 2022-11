Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministerul Mediului a lansat vineri campania naționala de impadurire cu fonduri din PNRR, care are un buget de 730 milioane de euro și vizeaza realizarea a 56.000 hectare de noi paduri in zonele vulnerabile la schimbarile climatice, pana in anul 2026.

- Guvernul uniformizeaza sporurile pentru sectorul de administrație care lucreaza cu fonduri europene, anunțat, vineri, premierul Nicolae Ciuca. ”Nu este vorba despre sporuri in plus ci este vorba despre o uniformizare a acestor prevederi. Trebuie sa fim constienti ca avem 30 de miliarde de euro in PNRR,…

- Cateva sute de blocuri din sectoarele 4, 5 și 6 ale Capitalei au ramas fara apa calda și caldura din cauza unor noi avarii, dar și a unor „lucrari de reintregire a rețelei primare”, a anunțat luni compania municipala Termoenergetica București. Au loc lucrari in urmatoarele puncte: Conducta Magistralei…

- Autoritațile anunța ca astazi traficul este restricționat pe A2 București – Constanța pentru a permite efectuarea anchetelor Origine – Destinație ale CNAIR, dar și ca urmare a unor lucrari la infrastructura. Potrivit Centrului Infotrafic, astazi, pe A2 București – Constanța in intervalele orare 08.00-12.00…

- Rusia a inceput marti campania de incorporare de toamna pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu, urmand sa fie convocati circa 120.000 de cetateni rusi, cu 7.500 mai putin fata de aceeasi perioada a anului trecut, relateaza EFE. Comandamentul militar rus sustine ca recrutii nu vor fi trimisi…

- Prețul lemnelor de foc va fi plafonat. Masura a fost aprobata in coalitie si ar urma sa se aplice pentru sase luni. De asemenea, exporturile de peleți vor fi interzise. ”In urma deciziei Coalitiei de guvernare de joi, 15 septembrie 2022, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a demarat procedura de…

- Compania aeriana low-cost Blue Air a anuntat, marti, ca sisteaza toate zborurile programate sa plece de pe aeroporturilor din Romania, pana luni, 12 septembrie 2022, acuzand Ministerul Mediului ca a pus poprire pe toate conturile companiei Blue Air Aviation. Cateva sute de pasageri care aveau zboruri…