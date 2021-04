Câți bani investește Netflix în noile filme și seriale Cați bani investește Netflix in noile filme și seriale Netflix este una dintre cele mai importante platforme de streaming. Reprezentanții sai au facut publica suma pe care o vor investi in 2021 in noi producții. Astfel, Netflix investește anul acesta 17 miliarde de dolari in noile filme și seriale. Bugetul este considerabil mai mare fața de anul precedent. In 2020, in contextul pandemiei, Netflix a investit 11.7 miliarde de dolari. „Continuam sa producem continut pe toate pietele importante, cu exceptia Braziliei si Indiei. Vom investi peste 17 miliarde de dolari pentru continutul de anul acesta… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

