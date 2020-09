Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 septembrie 2020, punctul de pensie a crescut cu 14%. Concret, creșterea punctului de pensie a fost de la 1.265 de lei la 1.442 de lei. In acest context, au crescut pensiile tuturor celor care sunt pensionari in plata. GdS a solicitat date de la Casa Județeana de Pensii (CJP) Dolj referitoare…

- Pensiile de serviciu din Aparare au costat 1,59 de miliarde de lei brut in prima jumatate a anului 2020, cu nici 6% mai mult decat in aceeasi perioada din 2019, arata datele primite de Economica.net de la Casa de Pensii Sectoriala (CPS) a MApN. Numarul beneficiarilor de pensie de serviciu din evidenta…

- Presedintele CCR Valer Dorneanu cumuleaza mai multe venituri din bani publici: doua pensii speciale (de magistrat si fost parlamentar PSD), pensia normala, plus salariul de judecator CCR. Dorneanu mai primeste si o leafa de la Universitatea Nicolae Titulescu. In total, peste 17.000 de euro pe luna.…

- Casa Nationala de Pensii a precizat, pentru MEDIAFAX, ca pentru luna iunie 2020 exista in plata 9.527 de pensii de serviciu. Dintre acestea, 4.094 sunt ale magistratilor, si ei vizati de proiectul de lege privind impozitarea pensiilor.

- Aproximativ 4.000 dintre cei 65.000 de pensionari militari ar fi in situația in care pensia sa le fie impozitata cu 85%. Pensia militara medie este de aproximativ 4.000 de lei brut, in acest caz impozitul fiind de 10%.

- Nicolae Ciuca a declarat ca pensiile militarilor nu sunt speciale și ca, de la Cuza pana in prezent, ei au beneficiat de pensii de serviciu. „Este foarte important sa ințelegem ca nu putem schimba regulile fara sa analizam nici sistemul in sine”, a spus ministrul Apararii. Reacția ministrului Apararii,…

- E un act de dreptate sociala asteptat de mare parte din societatea romaneasca. Multi romani au muncit zeci de ani si au o pensie mult mai mica fata de diversele categorii de pensionari, beneficiari ai pensiilor speciale. Am fost primii care am pus pe masa Parlamentului acest proiect de lege! Uniunea…

- Impozitarea pensiilor de serviciu va fi atacata la Curtea Constituționala, spune fostul judecator militar Constantin Udrea. El crede ca impozitarea inseamna o reducere deghizata, lucru care nu este permis de CCR. Fostul judecator militar Constantin Udrea spune ca impozitarea pensiilor de serviciu este…