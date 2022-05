Câți bani încasează lunar o casieră de la Banca Transilvania Cați bani incaseaza lunar o casiera de la Banca Transilvania. Salariile de la Banca Transilvania sunt destul de tentante, insa cei interesați trebuie sa respecte și cateva criterii. In primul rand, Banca Transilvania este una dintre cele mai mari banci din tara noastra iar salariile angajatilor sunt pe masura, avand in vedere faptul ca banca se afla in topul preferințelor romanilor cand vine vorba de credite. Cați bani incaseaza lunar o casiera de la Banca Transilvania Astfel, o casiera de la Banac Transilvania poate sa ajunga la un salariu net de 7.000 de lei lunar in funcție de sucursala, bonusuri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de vineri, Lucian Heiuș, președintele ANAF, a facut public salariul maxim pe care un inspector din instituția pe care o conduce il incaseaza. Iata ce salarii au aceștia. Salariul pe care il incaseaza un inspector ANAF Potrivit președintelui ANAF, salariul maxim pe care un inspector din…

- Cat caștiga un casier la supermarket. Salariul cu tot cu bonusuri și prime. Salariile casierilor de la supermarket sunt destul de variate. In primul rand conteaza orașul in care casierul este angajat, dar și supermarketul la care lucreaza. Spre exemplu, salariile din București sunt mult mai mari spre…

- Sumele de bani pe care preoții din Romania le caștiga in fiecare luna au fost intotdeauna o curiozitate a romanilor. Salariile preoților variaza in funcție de gradul acestora, dar pot fi de multe ori „rotunjite” in funcție de sumele de bani donate de catre credincioși catre biserica, informeaza money.ro.Spre…

- Vești bune pentru romani: Posturi la stat de pana la 7000 de euro salariul, scoase la concurs de Ministerul Cercetarii Vești bune pentru romani: Posturi la stat de pana la 7000 de euro salariul, scoase la concurs de Ministerul Cercetarii Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii recruteaza experți…

- Ce salariu incaseaza lunar un pompier de la brigada ISU București. Deși jobul de pompier este unul destul de riscant, asta nu inseamna ca angajații din sistem se bucura de salarii atat de mari. In urma cu ceva timp, pompierii aveau un salariu de baza foarte mic, de doar 1.340 de lei. Lucrurile s-au…

- Ce venit lunar incaseaza un preot roman pentru funcția deținuta in BOR? Salariile pornesc de la 3000 de lei Ce venit lunar incaseaza un preot roman pentru funcția deținuta in BOR? Salariile pornesc de la 3000 de lei Mereu salariile preoților au starnit controverse in Romania. Cu toate discuțiile puțini…

- Puțina lume știe ce salarii au angajații care lucreaza la Salubritate. Mai multe decat atat, lucratorii din acest sector primesc și un spor de rușine, de 15%. Chiar și așa, leafa unui „gunoier” este cu 30% mai mica, comparativ cu salariul mediu net pe economie. Conform datelor de pe Institutul Național…

- Salariul mediu nominal brut lunar pe economie in Republica Moldova a fost de aproape 9.768 lei (548 USD) in trimestrul IV 2021, adica in crestere cu 10,2% fata de aceeasi perioada a anului 2020. Potrivit Biroului national de statistica, salariul mediu lunar brut in sectorul public a ajuns la 8.242 lei…