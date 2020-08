Stiri pe aceeasi tema

- Registru electronic unic pentru toti salariații din Romania, inclusiv bugetari. Alexandru: ”Toti cei platiti din bani publici sa fie alaturi de angajatii din privat, intr-un loc” Ministerul Muncii propune infiintarea unui registru electronic denumit ”Reforma”, care sa cuprinda…

- Sumele in plata pentru alocatiile copiilor vor ajunge la sfarsitul anului 2022 la 14 miliarde de lei, in conditiile in care impactul bugetar al cresterii acestor alocatii pentru perioada ramasa din acest an este de 500 de milioane de lei, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii, Violeta Alexandru,…

- Ministerul Muncii propune dublarea etapizata a alocatiilor, pana in anul 2022, prima crestere urmand sa aiba loc la 1 august, de 20%, a anuntat ministrul Violeta Alexandru, in deschiderea sedintei de Guvern.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat, miercuri seara, ca a semnat ordinul care permite ca, din 15 august, comunicarea cu toate institutiile din subordinea ministerului sa se faca online, precizand ca „drumul spre digitalizare este ireversibil la Ministerul Muncii”. Alexandru vrea ca beneficiarii…

- Dragoș Patraru explica, in emisiunea de azi, de ce crede ca este necesara o remaniere, iar premierul ar trebui sa ia in considerare aceasta varianta, chiar daca ”are atat de multa treaba ca nu gasește cinci minute sa zboare un incompetent”.”E limpede și pentru un caine de pe strada ca in acest guvern…

- Incepand cu 16 martie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a implementat, printr-o serie de acte normative la care am lucrat impreuna cu ministrul Violeta Alexandru și colegii din echipa noastra, schema de sprijin pentru șomajul tehnic, atat pentru angajați, cat și pentru cei cu contracte de activitate…

- Ministrul Muncii a marturisit ca somajul in Romania creste in ritm accelerat. Violeta Alexandru a anuntat ca spera ca masurile active luate de Guvern sa opreasca aceasta crestere. "Cel mai probabil,...

- Coronacriza a dus la trimiterea in somaj tehnic a circa un sfert din totalul fortei de munca angajate cu forme legale in Romania, dupa cum reiese din datele prezentate vineri de ministrul Muncii, Violeta Alexandru.