- Galatasaray Istanbul l-a transferat pe Olimpiu Moruțan dupa ce a facut o ultima oferta: 4,2 milioane de euro, plus 1,5 milioane de euro daca echipa turca se va califica in grupele Europa League, a anunțat patronul roș-albaștrilor. „Da, l-am vandut pe Morutan la Galatasaray. Suma este de 5,7…

