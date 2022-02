Stiri pe aceeasi tema

- Pana recent, se vorbea de provocarea unei dileme in politicile publice: avem de ales intre doua alternative. Mai mult, s-a avansat și termenul de trilema: cum se poate alege intre trei alternative? Economia globala este insa cert pe un drum aparent clar: inflația. Iar posibilitatea de a mai alege pare…

- Citu a afirmat ca in coalitie sunt discutii despre inflatie, in conditiile in care rata inflatiei este mult peste tinta. ”Despre inflatie sunt discutii, sunt ingrijorarile pe care le am. In acest moment, rata inflatiei este cu mult peste tinta. Tinta Bancii Centrale stiti foarte bine ca este 2,5, este…

- Cresterea inflatiei in zona euro nu este atat de tranzitorie cum s-a crezut anterior, iar cresterea preturilor in 2022 risca sa depaseasca previziunile, a declarat vicepresedintele Bancii Centrale Europene, Luis de Guindos, transmite Reuters. Potrivit unei estimari preliminare publicata de…

- "Preturile de consum in luna decembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2021 au crescut cu 0,7%. Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 este 8,2%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2021 - decembrie 2021) fata de precedentele 12…

- „Am decis sa intervenim pentru a limita prețurile zaharului alb, fainii de grau, uleiului de floarea soarelui, carnii de porc, fileurilor de pui și laptelui semi-degresat”, a declarat premierul Viktor Orban intr-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook. „Asta inseamna ca in fiecare magazin prețurile…

- „Inflația cu care ne confruntam are doua componente care se resimt și una care va veni. Cele care se resimt, le știm cu toții. In primul rand este inflația , datorata prețurilor la energie care are componenta interna și componenta externa. Noi avem o explozie a prețurilor la energie. Este o parte a…

- Rușii se pregatesc pentru sarbatori de iarna costisitoare dupa ce prețurile ingredientelor pentru unele din cele mai îndragite rețete tradiționale au crescut vertiginos din cauza inflației ridicate care continua sa devalorizeze bugetele familiilor, relateaza The Moscow Times.Salata de…

- Cresterea ratei inflatiei pune presiune pe majorarile salariale bugetate de companiile private din Romania pentru 2022, estimate anterior in medie la 7%, care ar trebui revizuite in sus cu 2 -3 puncte procentuale, pentru a compensa erodarea puterii de cumparare, reiese din a doua parte a studiului…