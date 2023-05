Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Monica Tatoiu și soțul ei merg foarte des in vacanțe. Ei bine, cei doi cheltuie foarte mulți bani. In exclusivitate pentru Antena Stars, femeia de afaceri a marturisit cați bani cheltuie pe vacanțe. Nu oricine iși permita luxul vedetei.

- Anamaria Prodan a revenit la sentimente mai bune și a facut un gest pe care mulți l-au admirat. Impresara i-a transmis un mesaj fostului soț, Laurențiu Reghecampf, in ziua de Florii, cand acesta aniverseaza ziua numelui. Anamaria Prodan il alinta in trecut pe Laurențiu Reghecampf ”Laur”, o planta cunoscuta…

- In exclusivitate pentru Showbiz Report, Andreea Popescu a marturisit ca face pregatiri pe ultima suta de metri. Vedeta numara zilele pana la naștere și este foarte entuziasmata pentru ce va urma. Iata ce declarații a facut ea in cadrul emisiunii de pe Antena Stars!

- Claudia Patrașcanu a facut primele declarații despre absența ei de la procesul pe care il are cu Bianca Dragușanu. Artista considera ca fostul soț incearca sa-i faca rau prin intermediul altor persoane. Pe 1 martie a fost primul termen al procesului dintre Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu, la…

- Dupa ce in urma cu mai bine de jumatate de an a slabit prin „Dieta Balerinei”, Monica Tatoiu are grija in prezent sa-și mențina silueta. Vedeta tv a marturisit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, ca nu a renunțat la prajituri, pe care insa le gatește cu faina ungureasca, produs care, susține aceasta,…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Lis a dezvaluit care este secretul casniciei fara divorț, astfel ca ea și soțul ei sunt casatoriți de 12 ani. Vedeta a vorbit și despre inceputul relației cu Viorel Lis. Iata ce dezvaluiri a facut soția fostului edil al Capitalei!

- Brigitte Pastrama se afla in Dubai, in Emiratele Arabe Unite de la inceputul anului. Vedeta nici nu se poate intoarce in Romania, a explicat intr-un interviu pentru Antena Stars ca urmeaza o serie de proceduri pentru a putea obține rezidența. In urma cu cateva luni, Brigitte și Florin Pastrama și-au…