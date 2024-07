Câți bani cheltuie românii în vacanța de vară. Bugetul personal, în scădere Cați bani cheltuie romanii in vacanța de vara? A crescut inflația, iar asta se resimte cand vine vorba de bugetul personal. Majoritatea romanilor abia asteapta sezonul estival, pentru ca atunci au singura vacanta dintr-un an. Bugetele de vacanta s-au diminuat insa. Cați bani cheltuie romanii in vacanța de vara? Conform datelor publicate de INS, cele mai multe persoane scot din buzunar sub 3000 de lei pentru a se relaxa in cateva zile libere. Sursa citata arata ca doar o treime dintre familiile din Romania iși permit sa stea in vacanta o saptamana intreaga. Aproximativ 66% dintre romani iși vor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

