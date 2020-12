Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza pandemiei de coronavirus, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si sotul ei, printul Philip, vor petrece Craciunul din acest an la Castelul Windsor, pentru prima data dupa o pauza de peste 30 de ani, a anuntat marti serviciul de presa al Palatului Buckingham, citat de AFP. In mod traditional,…

- Guvernul britanic intenționeaza sa introduca un program de testare in masa in Liverpool. Masura a fost luat ca parte a eforturilor de a incetini raspandirea coronavirusului. Guvernul britanic vrea sa ofere teste regulate tuturor celor care locuiesc sau lucreaza in orașul de 500.000 de locuitori, transmite…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si sotul sau, printul Philip, s-au intors la castelul Windsor pentru a doua perioada de izolare la nivel national, a anuntat luni Palatul Buckingham, relateaza DPA, potrivit AGERPRES.Cuplul regal a calatorit la resedinta din Berkshire de la mosia Sandringham…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a avut joi prima sa activitate publica in afara resedintei sale oficiale in ultimele sapte luni, de cand a inceput pandemia COVID-19, relateaza agentiile Reuters si EFE. Suverana, in varsta de 94 de ani, a fost insotita de nepotul ei, printul William,…

