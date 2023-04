Stiri pe aceeasi tema

- Toți aliații NATO au fost de acord ca Ucraina sa devina membra a organizației, a anunțat, vineri, secretarul general Jens Stoltenberg. Declarația a fost facuta inaintea unei reuniuni a grupului de contact pentru apararea Ucrainei, la baza aeriana Ramstein din Germania. Stoltenberg le-a spus reporterilor…

- Rusia a anuntat vineri ca toate avioanele de lupta furnizate Ucrainei de statele occidentale vor fi distruse, dupa ce statele membre NATO Polonia si Slovacia s-au angajat sa trimita avioane de lupta MiG-29 Kievului, relateaza Reuters, citata de Agerpres. De la declansarea invaziei ruse in Ucraina in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului, relateaza Agerpres conform AFP. „Ei (tarile NATO) trimit Ucrainei arme in valoare de zeci de miliarde de dolari. Aceasta este…

- Statele Unite intentioneaza sa anunte, vineri, un ajutor de 250 milioane de euro pentru consolidarea infrastructurii energetice a Ucrainei, in contextul atacurilor rusesti, precum si un ajutor de 300 de milioane de dolari destinat Republicii Moldova, pentru a ajuta Chisinaul sa isi reduca dependenta…

- Sase civili au fost ucisi si 12 raniti in bombardamentele rusesti asupra unei piete si a unei statii de transport public din orasul Herson, din sudul Ucrainei, a anuntat, marti, armata ucraineana, potrivit The Guardian. Comandamentul militar din sudul tarii precizeaza ca Hersonul a fost atacat in momentul…

- Doua rachete rusesti din cele patru lansate sambata de fortele ruse au zburat „periculos de aproape” de o centrala nucleara din sudul Ucrainei, a declarat organismul de stat care administreaza centralele nucleare ale tarii, potrivit The Guardian. Energoatom a anunțat ca sambata, la orele locale 8.25…

- Administrația americana nu este pregatita sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza lunga de acțiune ATACMS, dar principalul motiv nu este teama de a provoca Moscova sa escaladeze conflictul, ci lipsa stocurilor proprii de astfel de arme, transmite, citand surse, publicația Politico, citata de BBC. Jurnaliștii…