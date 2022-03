ISU Prahova: Buletin informativ -31.03.2022

BULETIN INFORMATIVNR. 5 din 31 martie 2022 In perioada 30 ndash; 31 martie, la nivelul judetului Prahova s au inregistrat 51 misiuni din care 25 au fost interventii in situatii de urgenta si 23 cazuri SMURD.De asemenea, in ultimele 24 de ore, 23 de persoane au primit asistenta medicala din partea pompierilor care… [citeste mai departe]