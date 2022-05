Stiri pe aceeasi tema

- Nu este de mirare ca Jean de la Craiova este unul dintre cei mai apreciați și cautați cantareți de manele din Romania. Carismatic, sincer, vesel și cu un simț al umorului bine dezvoltat, artistul a caștigat, de-a lungul anilo, simpatia a milioane de melomani, motiv pentru care este extrem de solicitat…

- Artistul Ștefan Stan va face nunta. Dupa cununia civila și cele doua botezuri, vedeta se pregatește de un alt eveniment major din viața sa personala. Acesta o va duce la altar pe aleasa inimii lui, Simona. Ștefan Stan și Simona au impreuna doua fetițe, iar cununia civila au facut-o in 2019. Ștefan Stan…

- Razvan si Dani formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri de prezentatori. Tocmai din acest motiv, acestia sunt solicitati si pentru evenimentele care au loc in afara camerelor de filmat. Cei doi sunt disponibili si pentru nunti, botezuri sau alte evenimente ce au nevoie de un prezentator. Tariful…

- Olguța Berbec este un nume extrem de cunoscut in muzica populara din țara, astfel ca nu este de mirare ca deseori este invitata sa cante de numeroti fani care o iubesc și are mereu un program foarte incarcat, mai ales ca transmite voie buna celor din jur. Suma incredibila caștigata de Olguța Berbec…

- Copreședintele AUR, George Simion, se bucura de succes in viața politica, dar și-a gasit implinirea și in plan personal. Simion a explicat ca se pregatește de nunta, iar fericitul eveniment ar putea sa aiba loc in aceasta vara, in funcție de condițiile pandemice. „La vara (n.r. – face nunta),…