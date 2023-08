Câți bani cer Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț la o nuntă. Cele două artiste sunt la mare căutare Vladuța Lupau și Georgiana Lobonț sunt doua dintre cele mai apreciate cantarețe de muzica populara de la noi. Asa se face ca cele doua interprete sunt extrem de solicitate la evenimentele private, oamenii fiind dispusi sa scoata din buzunar oricat pentru ca atmosfera sa fie intretinuta de acestea. Cați bani cer Vladuța Lupau și Georgiana Lobonț la o nunta. Mai mult, multi dintre cei care fac nunta sau botez isi programeaza evenimentul in functie de disponibilitatea celor doua. Tarifele percepute de indragitele artiste din Ardeal nu sunt deloc mici, dar cum evenimentele de genul nuntii si al botezului… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La doar un an de la momentul in care ea și alesul sau și-au jurat iubire eterna, una dintre cele mai cunoscute artiste se desparte de soț. Au aparut primele detalii despre divorțul anului in showbiz. Divorț rasunator in showbiz A crescut sub lumina reflectoarelor, cucerind topurile muzicale din intreaga…

- O fire vesela și deschisa, Georgiana Lobonț a reușit sa iși caștige rapid o mulțime de fani. Iar oamenii vor sa le cante și sa ii distreze la nunți și alte evenimente private. Astfel ca artista și-a stabilit un onorariu fix de la care nu se abate. La fel se intampla și in cazul Vladuței Lupau, ale carei…

- Solistele de muzica populara Vladuța Lupau și Georgiana Lobonț, de altfel, nașa și fina, se afla intr-o permanenta rivalitate. De altfel, acum doi ani, ele au fost și protagonistele unui scandal de proporții, pe motiv ca iși promovau activitatea artistica printr-un colaj muzical aproape identic. Un…

- Sambata, pe 22 iulie s-a redeschis un ștrand cu tradiție in Ardeal, renovat recent de un om de afaceri din Cluj. Este vorba despre Vața Bai. Inchis mai bine de un deceniu, complexul situat in județul Hunedoara și-a deschis porțile cu facilitați de cazare, masa, centru de sanatate, servicii de agrement,…

- Ionuț Fulea și soția lui, Brandușa, au sarbatorit nunta de argint. In urma cu doar o seara, cei doi soți au avut parte de o petrecere cu ștaif. La evenimentul important din viața lor au fost prezente nume mari ale artiștilor din Romania, cum ar fi Vladuța Lupau și Nicolae Furdui Iancu. Iata imagini…

- Vladuța Lupau a participat la nunta anului din Vestul Romaniei, dintre Claudia Ionaș, fiica lui Florin Generalul, și instrumentistul Raul Uncu, unde au participat peste 1000 de invitați.Claudia Ionaș este și ea o apreciata artista de muzica populara din Banat, iar tatal eim Florin Generalul, este un…

- Vladuța Lupau a participat la nunta anului din Vestul Romaniei, dintre Claudia Ionaș, fiica lui Florin Generalul, și instrumentistul Raul Uncu, unde au participat peste 1000 de invitați.Claudia Ionaș este și ea o apreciata artista de muzica populara din Banat, iar tatal eim Florin Generalul, este un…

- Vladuța Lupau este una dintre cele mai indragite cantarețe de muzica de petrecere din Romania, dara asta nu o scutește de anumite intamplari penibile. Acum, Vladuța Lupau a fost ironizata de un cantaret de manele la un eveniment. Ce a spus despre artista: „Face nunta la anul”. Un manelist nu a recunoscut-o…