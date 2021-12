Câți bani câștigă lunar o profesoară la gimnaziu, fără experiență Salariile profesorilor sunt in fiecare an un subiect de interes pentru cei care se gandesc sa isi inceapa o cariera in invatamant. Un profesor fara experienta castiga 2.428 de lei net pe luna. Iata mai jos salariile profesorilor, conform stiriedu.ro: Salarii nete in 2021- profesori: profesor debutant – 2.428 lei – fara dirigenție profesor cu definitivat – 3.586 lei – definitivat 25-30 ani vechime, diriginte profesor cu gradul II –3.713 lei – gradul II 25-30 ani vechime, diriginte profesor cu gradul I – 4.417 lei educatoare cu studii medii și gradul I – 3.359 lei Salarii nete in 2021 – personal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a modificat, pe ultima suta de metri, ordonanța „trenuleț” care stabilește, printre altele, nivelul salariilor din sectorul bugetar și al pensiilor pentru anul viitor. Potrivit noii variante, salariile profesorilor vor crește și ele de la 1 ianuarie 2022. Proiectul inițial cuprindea majorari…

- Romanii, printre cei mai saraci europeni. Peste 1 milion de oameni traiesc cu mai puțin de 25 de lei pe zi Romanii, printre cei mai saraci europeni. Peste 1 milion de oameni traiesc cu mai puțin de 25 de lei pe zi Cettațenii romanii se afla printre cei mai saraci dintre europeni. Statistica arata ca…

- Romania nu mai are bani pentru salariile profesorilor. Pentru ca dascalii sa-și primeasca lefurile pe decembrie este nevoie de o rectificare bugetara, a declarat, marți, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Acesta a afirmat ca ministerul pe care il conduce are o executie bugetara „atat de buna” incat,…

- Cei care iși doresc o reconversie profesionala trebuie sa ia in calcul și veniturile. Ce salariu are o casiera care lucreaza la Kaufland in Romania? Lanțul de magazine Kaufland s-a deschis in Romania din anul 2005, iar de atunci este intr-o continua expansiune. Mii de romani s-au angajat in ultimii…

- Unele dintre meseriile mai rare aduc salarii peste medie, insa necesita și condiții deosebite de lucru. Un macaragiu caștiga in medie 4.000 de lei in mana pe luna, in Romania, un pompier pleaca acasa lunar cu aceeași suma in portofel, in vreme ce un alpinist utilitar caștiga 3.500 de lei, potrivit datelor…

- Cat caștiga cei care ”promoveaza inovația și reforma in educație” la Alba. Salariile bugetarilor de la Casa Corpului Didactic ”Promoveaza inovația și reforma in educație”. Aceasta este misiunea Casei Corpului Didactic Alba – o instituție subordonata Inspectoratului Școlar Județean Alba. O parte dintre…

- In ultimii ani au tot fost probleme la uzinele Dacia. In 2019 spre exemplu, sindicatele au amenințat ca vor intra in greva generala daca nu sunt indeplinite cerințele salariale.Ce salariu are un angajat la uzinele Dacia din Mioveni cu tot cu bonusuri și sporturi in momentul de fața? In urma protestului…

- Evenimentul Friendship Challange, aflat la cea de-a treia ediție, se adreseaza participanților cu varsta cuprinsa intre 14-20 ani și reprezinta o cursa a provocarilor desfașurata in intreg Muncipiul Alba Iulia, pe parcursul a trei ore. Astfel, dorim sa testam limitele participanților prin diverse provocari…