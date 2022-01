Câți bani câștigă, de fapt, un angajat sus-pus la ANAF. Salariul lunar include bonusuri și sporuri Cați bani caștiga, de fapt, un angajat sus-pus la ANAF. Foarte multa lume se intreaba la ce salarii ajung angajații de la ANAF cu funcții mari. Potrivit site-ului undelucram.ro , un consilier superior de la ANAF are un salariu lunar net de 5.000 de lei. Pe de alta parte, un inspector la inceput de drum ar putea ajunge la un salariu lunar de 3500 lei. Totuși, datele prezentate de sursa citata arata ca la aceasta suma, se adauga și sporurile sau bonusurile, atunci cand este cazul. Cați bani caștiga, de fapt, un angajat sus-pus la ANAF. Salariul lunar include bonusuri și sporuri Pe de alta parte,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salariul mediu lunar pe economie ar urma sa creasca din 2022 pana la 9 900 de lei. Asta prevede un proiect de hotarare elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care urmeaza sa fie aprobat la ședința Guvernului din 29 decembrie.

- Reprezentantii celui mai mare sindicat din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, in conditiile in care angajatii solicita majorari salariale, dar nu au primit un raspuns din partea conducerii companiei, lucratorii de la sectorul de deszapezire ”sunt hotarati”…

- Mihai Bendeac a dezvaluit ce salariu caștiga de la teatru, in utima ediție de iUmor, difuzata in data de 6 noiembrie. Acesta a avut o discuție aprinsa cu Delia despre unul dintre accesoriile pe care ea le-a purtat.

- Romanii au ajuns sa fie considerați saracii Europei, iar ideea este susținuta de datele oficiale, care arata ca zece procente din populație trebuie sa supravietuiasca lunar cu mai puțin de cinci euro pe zi. Suma e de șase ori mai mica decat cea pe care o caștiga, in medie, cei mai saraci europeni. Potrivit…

- Medicul Monica Pop este una dintre vocile care contesta masurile autoritaților din perioada pandemiei. Dincolo de nemulțumirile sale, șefa secției de oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din Capitala pare sa fi facut o achiziție importanta in aceasta perioada tumultoasa.…

- Adidas este un nume pe care oricine il cunoaște. Este o firma internaționala cu sediul in Germania care produce articole sportive de mai multe tipuri. Ce salarii au angajații din reprezentanțele Adidas din Romania? Potrivit informațiilor publicate pe site-ul undelucram.ro , in anul 2020, un angajat…

- Retailerul german de moda Peek & Cloppenburg a inceput sa iși desfașoare activitatea prima oara in Berlin, Germania, in urma cu 120 de ani apoi a ajuns sa se extinda și in Romania cu numeroase magazine. Ce salarii au angajații de la Peek and Cloppenburg Romania? Peek & Cloppenburg A AJUNS pe piața din…

- Comunitatea Declic organizeaza, astazi, de la ora 10.00, in fața Ministerului Muncii, din București, o acțiune de protest prin care ii lanseaza o provocare ministrului interimar al Muncii, Raluca Turcan, aceea de a trai cu salariul minim pe economie. Membrii Declic au anunțat ca salariul minim pe economie…