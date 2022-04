Câți bani câștigă Cătălin Crişan din drepturile de autor, după 35 de ani de carieră (VIDEO) Catalin Crișan, romanticul artist care umple de peste 30 de ani salile de spectacole, a dezvaluit cat caștiga din drepturile de autor, dupa 646 de melodii și șlagare precum Vobește marea sau Daca pleci. ”Din drepturi de autor, cel puțin eu, la 646 de melodii cantate și scrise in 35 de ani de cariera, am primit acum trei luni 71 de lei”, a declarat Catalin Crișan intr-un interviu acordat site-ului ego.ro. Totodata, Catalin Crișan crede ca “decrețeii” lui Nicolae Ceaușescu vor fi, in mare parte, pensionari fara pensie. Crișan a vorbit și despre viața amoroasa, spunand ca este veșnic indragostit.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Crișan, in varsta de 54 de ani, este unul dintre cei mai apreciați artiși din Romania, cu o cariera de aproape 35 de ani. Artistul a facut noi declarații despre activitatea lui și despre planurile pe care le are.„Viața mea artistica continua. Spun „continua” pentru ca in aceasta perioada de…

- LinkedIn a desemnat Amazon drept cea mai buna companie americana pentru care sa lucrezi daca ești in cautarea unei evoluții in cariera. De fapt, este al doilea an in care Amazon se afla in fruntea listei. Lista LinkedIn 2022 a companiilor de top urmarește șapte piloni axați pe evoluția in cariera: capacitatea…

- Joi, 31 martie 2022, a trecut la cele veșnice generalul Nicolae Spiroiu, ministru al Apararii Naționale in perioada 1991-1994, in guvernele conduse de Petre Roman, Teodor Stolojan și Nicolae Vacaroiu. A fost ultimul ministru militar al Apararii dupa 1990 al Romaniei. ”El m-a invațat ce inseamna sa…

- Prof. dr. Vlad Ciurea susține ca știința nu exclude credința și invers. Medicul a explicat cat este de importanta pentru creier legatura cu Dumnezeu. “Nu poți face o activitate pe corpul uman, mai ales pe creierul uman daca nu ești credincios. Ca te apropii de organul cel mai aproape de Dumnezeu. Credința…

- Sambata Morților este sarbatoarea care marcheaza inceputul celor șapte Sambete ale Morților și care se incheie inainte de Saptamana Mare a Paștelui. Astazi sunt Moșii de iarna (Sambata Morților), iar in sfintele lacasuri, preotii se roaga impreuna cu rudele celor adormiti pentru sufletele acestora. Pentru…

- Se intampla frecvent ca, atunci cand vi se recomanda un tratament, medicul dumneavoastra curant sa va ofere cel putin doua optiuni pentru acelasi tip de medicament. Practic, este vorba despre medicamentul original dar si de alte medicamente, numite generice, care au exact aceeasi substanta activa de…

- Uniunea Europeana este pregatita sa ia masuri suplimentare in eventualitatea unei intreruperi partiale a importurilor de gaze naturale din Rusia, a declarat presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Criza din Ucraina a starnit ingrijorari cu privire la fluxurile de gaze rusesti catre Europa.…

- Ana Aslan, doctorul care a inventat cremele anti imbatranire, a trait pana la 92 de ani. Secretul longevitatii statea si in disciplina meselor de peste zi, dar si atentia deosebita pentru calitatea alimentelor. Ioana Preda, menajera care a fost alaturi de ea vreme de mai bine de zece ani, a dezvaluit…