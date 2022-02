Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un sfert (24%) dintre copii afirma ca, de cand utilizeaza Internetul, s-au aflat in situatia de a li se fi spart contul de pe retelele de socializare, e-mail sau joc online, releva un studiu despre siguranta copiilor in mediul online efectuat de specialistii Institutului de Cercetare si Prevenire…

- O persoana care nu are reprezentarea sumelor, care a susținut in 2 declarații diferite de avere ca are in conturi 200.000 Euro deși avea doar 20.000 Euro, a fost timp de mai bine de 12 ani judecator, hotarand destinele a sute de oameni, arata Grupul de Investigații Politice (GIP). In martie 2020, GIP…

- Andra Voloș nu s-a mai putut abține și a rabufnit pe rețelele de socializare, unde este urmarita de o comunitate foarte mare. Fosta iubita a lui Bogdan Mocanu a ținut sa ii puna la punct pe cei care o critica, dar și pe cei care o urmaresc doar pentru a-i face rau. Iata ce mesaj dur le-a transmis!

- Cantarețul american Meat Loaf, ale carui hit-uri au inclus ”Bat Out of Hell”, a murit la varsta de 74 de ani, cu soția sa alaturi, potrivit unui comunicat postat pe pagina sa oficiala de Facebook. Castigatorul premiului Grammy, nascut Marvin Lee Aday, a murit joi, insa cauza morții sale nu a fost precizata.…

- Astazi, 19 ianuarie 2022, pe raza judetului nostru, a fost inregistrat un nou focar activ de COVID-19, la Casa de Asigurari de Sanatate Prahova. Au fost identificați 19 salariați infectați cu virusul Covid-19, ramași in izolare, sub supravegherea medicilor de familie, a informat Prefectura Prahova.…

- Lista claselor ce vor avea ore online a fost actualizata de ISJ Constanta. O clasa de a VIII isi va desfasura activitatea in mediul online pana la vacanta de Craciun. In sectiunea DOCUMENT puteti consulta situatia unitatilor de invatamant cu formatiuni de studiu ce au activitate suspendata. Dat fiind…

- Visezi cu ochii deschiși la acel job pe care sa il faci de placere, alocand doar cateva ore pe zi, și care sa iți aduca venituri in timp ce dormi și sa vina la pachet cu independența de mișcare.

- Un profesor de la un liceu din județul Iași a fost concediat dupa ce a facut propaganda antivaccinista la școala, dar și in mediul online, in grupurile de elevi de pe o rețea de socializare.