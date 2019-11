Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi și Bianca Dragușanu au fost prezenți, joi seara, in platoul emisiunii Xtra Night Show, la Antena 1. Cei doi au facut declarații interesante despre relația lor, iar soțul vedetei a dezvaluit ce il deranjeaza cel mai mult la aceasta. Alex a declarat ca printre motivele pentru care cei doi ajung…

- Alex Bodi a declarat in direct la Xtra Night Show ca printre motivele de la care pornesc scandalurile in relația cu Bianca Dragușanu se afla și postarile mult prea dese pe contul acesteia de Instagram.

- Alex Bodi si Bianca Dragusanu trec printr-o perioada dificila a relației, dupa ce și-au anunțat divorțul. Cu toate ca motivul exact al desparțirii lor ramane necunoscut publicului, apropiați ai Biancai Dragușanu au susținut ca desparțirea ar fi survenit ca urmare a comportamentului violent al lui Alex. …

- Astazi este una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul romanesc, are un succes fantastic pe plan profesional si si-a gasit fericirea in bratele lui Alex Bodi. Insa, in anul 2000 Bianca Dragusanu a aparut pentru prima data pe micile ecrane si a spus totul despre relatia ei de atunci cu Mihai.

- Cristiano Ronaldo, 34 de ani, ramane fara indoiala unul dintre cei mai mari „magneți” pentru publicitate din lumea sportului. Iar cel mai bun exemplu e oferit de informația publicata zilele trecute de Business Insider. Conform sursei citate, Ronaldo produce anual, din postarile sale de pe Instagram,…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au o relație destul de controversata. La o luna jumatate de cand s-au casatorit civil, cei doi au fost surprinși in timpul unui conflict, episodul violent fiind filmat. Despre faptul ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi ar divorța s-a tot vorbit in ultimul timp, iar acum…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi se pregatesc pentru marele pas catre altar. Cei doi se pare ca planifica sa faca nunta in aceasta toamna. Bianca Dragușanu va imbraca pentru a doua oara rochia de mireasa in aceasta toamna, dupa ce in luna august s-a casatorit civil cu omul de afaceri Alex Bodi. Cei doi…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ieșit zimbitori de la Starea Civila, dar acum apropiatii vorbesc despre un divort. Soțul vedetei este de parere ca "lumea vorbește mult", iar daca s-ar fi ajuns deja la divorț informația ar fi "rasuflat" imediat. "Bianca este o femeie foarte matura,…