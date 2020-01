Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 2,47 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2019, in crestere cu 21,32% comparativ cu nivelul inregistrat in aceeasi perioada din 2018, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 60,09 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2019, in crestere cu 26,48% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin…

- Guvernul modifica din nou sistemul de pensii private, prin eliminarea prevederilor OUG 114. Cați bani au strans romanii la Pilonul II Sistemul de pensii se modifica din nou. Ca sa-i stimuleze pe angajați sa aleaga mai degraba pensiile private, Guvernul a anunțat ca va abroga modificarile facute de PSD…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, vineri, ca vor fi eliminate cerintele de capital pentru administratorii de pensii private din Pilonul 2, impuse prin OUG 114/2018. In decembrie 2018, Guvernul Dancila a adoptat OUG 114/2018, care a modificat cadrul general de functionare a Pilonului…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 2,43 miliarde de lei, la 31 octombrie 2019, in crestere cu 21,7% comparativ cu nivelul inregistrat in aceeasi perioada din 2018, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de aproape 59,84 miliarde de lei, la 31 octombrie 2019, in crestere cu 27,1% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere…