Câți bani au pus deoparte cei mai bogaţi români, în 2021 Chiar daca a fost pandemie, bogații Romaniei au continuat sa puna bani deoparte și nu doar atat, sunt și mai mulți. La finele lunii septembrie 2021, un numar de 51.435 de persoane fizice aveau depozite mai mari de 100.000 de euro, cu o valoare cumulata de 55,4 mld. lei (circa 11,3 mld. euro), potrivit celor mai recente statistici ale Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB). Valoarea sumelor economisite peste plafonul de 100.000 de euro s-a majorat cu 8,2 miliarde lei (1,7 miliarde euro), respectiv cu 17,4%, raportat la septembrie 2020, in timp ce numarul persoanelor fizice cu depozite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 51.435 de persoane fizice aveau la finalul lunii septembrie 2021 depozite mai mari de 100.000 de euro, cu o valoare cumulata de 55,4 mld. lei (circa 11,3 mld. euro), potrivit celor mai recente statistici ale Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB). Comparativ cu situatia de la…

- Un numar de 51.435 de persoane fizice aveau la finalul lunii septembrie 2021 depozite mai mari de 100.000 de euro, cu o valoare cumulata de 55,4 mld. lei (circa 11,3 mld. euro), potrivit celor mai recente statistici ale Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB).

- „Pe parcursul acestui an, persoanele fizice au investit peste 4,3 miliarde de lei in titlurile de stat FIDELIS, ceea ce demonstreaza ca programul se bucura de un interes ridicat, fiind un instrument de economisire atat pentru disponibilitatile in lei, cat si pentru cele in euro. Participarea sustinuta…

- Un nou record istoric atins la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cu 12 sedinte de tranzactionare inainte de finalul anului, valoarea totala a tranzactiilor cu toate tipurile de instrumente financiare de pe Piata Reglementata depasind deja 19 miliarde lei, informeaza Bursa. “La finalul sedintei de tranzactionare…

- Banca Transilvania crește dobanzile la produsele de economisire in lei pentru persoanele fizice și juridice cu pana la 0,65 de puncte procentuale. Este vorba de depozitele cu dobanda fixa, constituite pe o perioada de 12, 24 și 36 de luni. Noile dobanzi la depozitele Bancii Transilvania: Persoane fizice:…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei s-a ridicat la valoarea de 16,740 miliarde de euro, in primele noua luni ale anului, in crestere cu 3,682 miliarde de euro fata de acelasi interval din 2020, releva datele Institutului National de Statistica (INS). Fata de luna septembrie 2020, exporturile din…

- Programul Rabla Clasic 2021 pentru persoanele fizice ar putea fi suplimentat, ca urmare a cererii foarte mari, anunța Administratia Fondului pentru Mediu. Pentru Programul Rabla Clasic, ritmul inscrierilor s-a mentinut crescut, ceea ce a condus la suplimentari pe parcursul anului. Pentru acest program,…

- “Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna septembrie 2021 cu 0,6% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 452,453 miliarde lei si cu 13,9% (7,2% in termeni reali) fata de septembrie 2020. Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 64,4% in totalul depozitelor…